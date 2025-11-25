快訊／高市早苗與川普通話！談話內容曝光 提到「習近平對話」

國際中心／陳慈鈴報導

中國國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump）通話，期間提及了中美關係、烏俄局勢以及對台議題。川普隨後於真實社群（Truth Social）發文，宣布他可能將於明年4月訪問中國，卻隻字未提台灣。雙方關於台灣的談話內容，引起國際關注。在中日關係因「台灣有事」答辯急速惡化之際，日本首相高市早苗於今（25）日稍早與川普進行了通話，並談及習近平的通話內容。

綜合日媒報導，高市早苗於通話結束後，在首相官邸受訪時表示日方與美國之間的緊密合作已獲充分確認。「川普總統也特別表示，『妳是我極為親密的朋友，隨時都可以打電話給我』。」

廣告 廣告

高市早苗還提到，這次通話是由川普主動提出，兩人就最新區域情勢交換意見。接著還指出，川普於通話中說明了昨晚他與中國國家主席習近平通話後，美中關係的最新情況。

高市早苗先前於國會上表明「台灣有事可能構成日本的存立危機事態」，引起中國強烈反彈，中日摩擦急速升溫，甚至擴及外交與旅遊層面。日本政府與執政黨內已有聲音擔憂「問題若長期化將衝擊雙邊關係與經濟」。面對外部壓力，高市早苗透過與川普的通話，意在獲得美方更多理解與支持，並藉此對外強調日美同盟在現階段的重要性與緊密性。

更多三立新聞網報導

蕭美琴花20分鐘狂掃日貨…見「超市1幕」猛拍！日本人讚：台日友好

不是第一次！週休三日連署通過 「2年前被行政院駁回」理由曝光

中國恫日台人照衝日本！爆一票難求 日業者「特別感謝台灣人」原因曝光

各國如何嚇阻中共犯台？美智庫揭最有效方法 曝它是「重要工具」

