快訊／高市早苗解散日本眾議院 正式宣布到大選僅16天

日本首相高市早苗稍早宣布，「我將於本週23日解散眾議院」，並稱這是個艱難而沉重的決定。

綜合《NHK》《讀賣新聞》報導，高市早苗今（19日）於日本時間18時（台灣時間17時）在首相官邸召開記者會，並宣布將於週五（23日）解散眾議院，「我做出了一個非常艱難的決定。」

「為什麼是現在？高市早苗是否適合擔任內閣總理大臣？我認為，這只能交由作為主權者的國民來決定。」高市早苗指出，「這是為了不逃避、不再拖延，為了與國民一同決定『日本的前進方向』而做出的決定。」

高市早苗稱，自民黨總裁選舉及以及與日本維新會簽署的聯合執政協議中所列的政策等，重大的政策轉向，將以今年國會審議的令和8年度預算案及政府提出的法案形式全面展開。

高市早苗提及，不過其中多數政策在上次選舉中，並未寫入自民黨的政權政見中，因此「我本人也將以內閣總理大臣的去留作為賭注。是否願意將國家經營託付給高市早苗，希望國民能直接作出判斷。」

關於選舉時程，眾議院選舉預計於下週二（27日）公告，預計大選將於2月8日舉行，從眾議院解散到投票表決，僅花16天，這將是自二戰結束以來國會解散以來間隔時間最短的一次。

