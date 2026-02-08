快訊／高市早苗贏了！執政聯盟眾院席次確定過半

國際中心／彭淇昀報導

高市早苗贏了！今（8）日日本眾議院於當地時間晚間8點（台灣時間晚間7點）投開票，日本首相、自民黨總裁高市早苗目前以壓倒性優勢獲勝，成功鞏固了其穩固的政治基礎。

根據稍早開票結果，自民黨聯手維新會獲得248席，高市早苗以壓倒性優勢獲勝。（圖／翻攝自X平台@takaichi_sanae）

根據《NHK》投開票統計顯示，截至台灣時間8點10分，自民黨聯手維新會獲得248席，其中自民黨獲得225席、維新會拿下23席。

日本首相高市早苗在短時間內解散國會，並迅速決定投票日期，此次選舉關注，根據日媒《NHK》的出口民調和情勢分析，自民黨預計在本次眾議院選舉中贏得300個席位，遠超獲得多數席位所需的233席，高市早苗預計將繼續執政。

《NHK》指出，自民黨與日本維新會聯手，可望獲得310個席位，佔眾議院總席位的3分之2；另一方面，反對黨中央改革聯盟的席次預計將從選前的172席大幅下降至約一半。

另根據日本電視台（Nippon TV）的出口民調，自民黨預計獲得305席，日本維新會預計拿下36席，自維聯盟共341席。

