快訊／高市早苗領導自民黨取得空前勝利 國會可望單獨跨越三分之二

日本選民穿著傳統和服2月8日在東京投票，改選日本國會。路透社



日本週日（8日）舉行的國會眾議院改選投票結束，初步的出口民調顯示，由高市早苗領導的自民黨在這場「嚴冬閃電戰」中取得壓倒性空前勝利，可望創下日本第二次世界大戰結束後、現行憲政之下的歷史最強勝利紀錄。

根據日本放送協會（NHK）的出口民調分析，在本次眾議院選舉中，自民黨極有可能單獨獲得逾半席次（233 席），甚至有望達到300席，這意味著高市早苗政權將取得壓倒性勝利。

此外，自民黨若加上日本維新會，總席次直逼三分之二的席次門檻，將取得修憲能力。與此相對，在野黨陣營表現低迷，中道改革聯盟的席次預計將從選前的172席大幅縮減，可能僅維持在約一半左右。

而根據日本新聞網的出口民調分析，自民黨可望獨力豪奪321席，直接就取得超過三分之二絕對多數所需的310席。這將打破自民黨過去最多贏得300席的紀錄，也超越民主黨在2009年獲得308席的紀錄，成為日本戰後憲制下空前的最大勝利。

日本維新會有望維持35席，兩者相加的356席在465席國會中取得完全輾壓的執政優勢。

而公明黨與立憲民主黨在選前臨時籌組的聯合政黨中道改革聯盟，席次可能直接銳減三分之二，僅剩50席。國民民主黨估有29席，日本參政黨11席，日本共產黨3席。新興的日本未來團隊黨估有8席。

日本青森縣的選民2月8日在厚厚的積雪中離開投票所。共同社／路透社

這次的大選是在日本這個冬季最酷寒的暴雪中舉行，影響了出門投票的意願。根據日本總務省的統計，截至下午6時為止，現場的全國平均投票率比2024年10月的上屆選舉低了2.97個百分點。

