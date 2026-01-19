快訊／高市早苗「賭上首相大位」解散眾院 最快下月8日舉行選舉

日本首相高市早苗19日宣布23日解散眾議院，預計2月8日舉行選舉。（翻攝X@kantei）



日本首相高市早苗19日晚間在首相官邸舉行記者會，宣布眾議院將於23日、即國會例會召開之日解散。這將是60年來眾議院第二次在國會例會召開時解散。

朝日新聞報導，高市在記者會說明解散眾議院的理由：「高市內閣開始推動的是包括全新的經濟財政政策在內，關乎國家根本重要政策的大轉變。」考慮到自民黨的聯合執政夥伴已由日本維新會取代，以及簽訂了聯合政權協議書等因素，她表示：「在上一次（2024年）的眾議院選舉中，自民黨的執政公約中並未寫入這些政策。」

廣告 廣告

高市強調：「為了不逃避，為了不要拖延，為了與人民共同決定日本的未來，我們必須做出這個決定。我希望人民直接決定是否能將國家的經營權委託給高市早苗。」她呼籲，自己將賭上首相大位的責任應對眾議院選舉，並指出自去年10月就任首相以來，「一直很在意高市內閣尚未接受選舉的考驗」。

眾議院選舉預計27日正式公告，大選將在2月8日舉行。從解散眾議院到投票只有16天，這將創下自二戰結束以來國會解散後舉行大選的最短間隔紀錄。

路透社分析，這次選舉也將考驗選民對於國家增加支出的接受度。而生活成本上漲，已經成為民眾最重視的問題。日本放送協會（NHK）上週公佈的一項民調顯示，45%受訪者最關切的是物價，其次才為外交和國家安全，各佔16%。

更多上報報導

保險套課稅也沒用！中國2025出生率創建國最低 網諷：養娃更貴

金正恩寄新年賀卡沒寫習近平名字 疑不滿李在明請習當核武公道伯

菲律賓睽違10年發現「140億度電」新氣田 為能源轉型贏得續命時間