快訊／高市衛生局大出包！全聯「台灣鯛魚排」含禁藥竟是誤檢 儀器設定檢驗值放大十倍

高市衛生局長黃志中（中）、副局長潘炤穎（左）、檢驗科長林學慶（右）傍晚緊急召開記者會說明全聯禁藥誤檢事件。衛生局提供

日前引發全台恐慌的「全聯台灣鯛魚排」檢出禁用動物用藥「恩氟喹啉羧酸」事件，今（4）日傳出驚天大逆轉！高雄市政府衛生局稍早召開記者會，坦承這起食安風波竟是「誤檢烏龍」。衛生局指出，因檢驗流程中出現人為電腦設定錯誤，導致檢驗值被放大十倍，實際結果應為「未檢出」，除向無辜捲入風波的全聯等單位鄭重致歉，也強調將全案移送司法單位調查究責，並承諾負起相關賠償責任。

上月26日高市衛生局抽驗全聯販售的「台灣鯛魚排」時，傳檢出含有不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，消息一出立刻引發民眾恐慌，全聯第一時間緊急將同批產品下架，並協助已購買的消費者進行退費或換貨，總計回收了1831片魚排。但兩天前供貨廠商「口湖魚類生產合作社」隨即提出異議，並出示了第三方單位SGS的檢驗報告，顯示產品並未檢出相關疑慮成分，讓整起事件陷入羅生門。

事件延燒至今，高雄市衛生局今天傍晚6時突然緊急召開記者會，表示釐清後發現內部儀器品管紀錄正常，但檢驗科人員在操作儀器時，「設定條件遭更改」，導致最終檢驗計算結果被放大了十倍，出現誤判為「不合格」的結果，正確的結果應為「未檢出」。

高市衛生局在記者會上對口湖漁類生產合作社、全聯及所有受影響的消費者表達最誠摯的歉意，並表示將依法追究相關人員責任，不會迴避應負的責任。針對此次烏龍事件造成的損失，衛生局也承諾將主動與全聯及業者協調後續的賠償事宜。目前，全案已由衛生局主動送請司法調查，以全面釐清操作人員是故意或過失造成設定錯誤，務求真相大白，給社會大眾一個交代。



