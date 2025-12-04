快訊／高市衛生局還清白「鯛魚排無禁藥」 供應商5日10時記者會吐心聲

記者簡榮良、林昱孜／高雄－雲林報導

高雄市衛生局長黃志忠、副局長潘炤穎針對全聯鯛魚排羅生門事件，鞠躬道歉。（圖／記者簡榮良攝影）

全聯通路販售「台灣鯛魚排」日前遭驗出動物用藥超標，但供應商雲林口湖漁類生產合作社自行送驗，SGS檢驗報告顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」；高雄市衛生局今（4)日道歉認錯，揭開羅生門真相，一名離職員工電腦設定錯誤導致誤判，目前已經移請高雄地檢署調查。對此，供應商將於明（5)日上午召開記者會，將一吐衰捲烏龍後又重獲清白，連日來的心聲。

供應商雲林口湖漁類生產合作社5日10時將召開記者會。（圖／翻攝畫面）

高雄市府衛生局召開記者會表示，針對11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」一案疑義，今日經內部調查因檢驗科內部儀器品管紀錄正常，惟設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，此操作人員為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。

衛生局今向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任。衛生局已將全案送司法調查以釐清原因，應負之責絕不迴避；供應商雲林口湖漁類生產合作社將於5日上午10時召開記者會，吐露從商譽受損到如今真相大白的心聲。

