快訊／高市議員黃紹庭詐助理費1455萬 二審再判緩刑僅提高公庫捐

詐助理費1455萬，高市議員黃紹庭貪污案二審仍判緩刑。資料照片

國民黨高雄市議員黃紹庭詐領助理費1455萬元涉嫌貪污案，一審被判刑2年、緩刑5年，檢方不服上訴後，高雄高分院二審審理期間黃紹庭仍認罪坦承犯行，全案今審結宣判，黃紹庭仍判緩刑，但需支付公庫部分從150萬元提高至200萬元，另需接受7場法治教育。仍可上訴。

前年檢調接獲檢舉，指黃紹庭長期利用議員職權詐領助理費，涉犯貪污罪。雄檢指揮調查官長期蒐證後，決定在2024年9月26日對黃紹庭及相關人士發動搜索約談，不料執行前一刻黃紹庭竟搭機離台，讓檢調撲了個空，黃抵達中國廈門後還自錄影片，表示出國是既定行程，並否認有外傳詐領助理費等不法情事。

由於黃在搜索前一刻「湊巧」出國，剛好給了檢調有力聲押理由，3天後黃紹庭自中國返台，在機場就被專案小組帶回偵訊，承辦檢察官訊後認為黃有勾串逃亡之虞，向法院聲押禁見獲准。

全案偵查期間，黃紹庭一改在廈門時全盤否認態度，坦承過去10年間利用人頭及低薪高報方式詐領1455萬餘元助理費，並在偵辦期間全數繳回，同年底雄檢偵結起訴黃紹庭夫婦與12名助理，並請求法院從輕量刑；移審接押庭中，黃紹庭表示認罪，獲法院諭知以150萬元具保停押，並接受科技監控以手機定期電子報到。

經半年審理，高雄地院去年6月30日依3個利用職務機會詐取財物罪判處黃紹庭有期徒刑2年、褫奪公權3年、緩刑5年，另須提供240小時義務勞務，並向公庫支付150萬元。

檢方不服判決上訴二審，雄檢認為判太輕再上訴二審，但高雄高分院審結後並未更改刑度，僅命支付公庫部分提高為200萬元及另需接受7場法治教育。



