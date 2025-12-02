快訊／高志綱捲小三風波！疑外遇林倪安 妻子發聲明澄清：不排除提告
記者林意筑／綜合報導
「統一獅」總教練高志綱近日突然捲入婚變風波，有名C網友在社群平台Threads上發文爆料，不僅指女星林倪安與高志綱「關係曖昧」，強調自己是正宮身份，引發球迷熱議。對此，高志綱妻子蔡志潔透過律師發表聲明，澄清本人並無聲請使用該帳號，也未曾以自己或透過該帳號，發表類似之言論，不排除委由律師，提起訴訟。
C網友在社群平台Threads上發文，控訴高志綱與「林姓小三」長期外遇，表示林倪安故意在高志綱牽著老婆的時候對他喊「寶貝」，「妳口中的寶貝手裡牽著他老婆，妳不是故意的？妳就是希望我知道吧」，更貼出兩人的對話，怒批「你賭我會因為小孩不敢離開……你自己是媽媽不覺得非常惡毒嗎？」
爆料內容在網路上曝光後，引發球迷高度關注，加上該爆料者多次以「配偶」身份自稱，導致外界認為就是高志綱妻子出面爆料，讓謠言不斷擴大。面對網路上瘋傳的截圖與爆料內容，「統一獅」球團強調仍在了解狀況中，而高志綱妻子稍早則透過律師發表聲明。
律師代為轉述蔡志潔聲明如下：
蔡志潔表示，本人為高志綱配偶，近期Threads上充斥某C開頭之帳號，強調自己為「正宮」之身分，冒用本人名義，指涉本人配偶與她人有婚外情之言論，且不只乙則，本人為此特委由律師發表對外之聲明，澄清本人並無聲請使用該帳號，更未曾以自己或透過該帳號，發表類似之言論，此冒用名義所發表之言論，已嚴重影響本人家庭生活。
蔡志潔也說，因該言論不斷傳遞，本人時不堪其擾，為杜絕歪風，併此聲明，如該帳號繼續有冒充本人名義，或其他人有起而效尤之情事，本人不排除委由律師，提起訴訟，維護自身合法權益等語。
更多三立新聞網報導
台中7歲男童如囚煉獄中！父母「4刑具」30日連環爆打5次 社會局出手了
高國豪私約二嫂風波再燃！高家爆全武行嗆「弄斷你腿」3兄弟打進法院
全聯毒鯛魚排流竄「台中11門市」僅攔截12片 已售出612片恐被吃下肚
「要來我家看貓嗎？」台中軍人硬上高中女同學 還嗆：是兩情相悅
其他人也在看
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 30
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 5
Ella陳嘉樺被問Selina懷二寶回應了！ 「親揭S.H.E跨年合體辦趴內幕」
ELLA陳嘉樺2日擔任公益活動代言人，聊起要珍惜每一刻，忍不住噴淚，現在的她對於工作並不汲汲營營，認為站穩每一步才是最重要的，而今年跨年也決定跟Selina、Hebe及其他山友相約，在她家裡開「垃圾食物趴踢」，決定擁抱、珍惜最重要的人事物。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 2
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 3 天前 ・ 7
收網友惡毒詛咒留言 黃瑄無奈：這次真的走心了
黃瑄透露自己原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」負面情緒瞬間湧出。她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 14
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 19
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48
小豬再登陸／陸女星跌落神壇「代孕棄養又逃稅」 消失4年後發聲更新還債進度
羅志祥睽違6年後，有望在中國大陸啟動全新巡演，也就是他已經走出遭前任爆料「多人運動」的陰霾，破除封殺。是少數能夠在對岸的各種封殺管制下，獲得特例的藝人之一，畢竟很多人遭到封殺的命運後，至今復出路艱辛。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 31
陳佩琪曝柯文哲最新照片 放話要做這事、怒噴民進黨：此仇永不共戴天
陳佩琪說，和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 64
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 6
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
柯震東穿黑衣出席婚宴被酸 許瑋甯發文挺「謝謝大家精心打扮」
與邱澤舉辦婚禮後，許瑋甯在最近發文中表示：「一切都很美好，謝謝大家的精心打扮，有愛、有溫暖，謝謝你們的全然給予和放鬆，為我們驚喜的增添了很多會好好珍惜的回憶。」字裡行間滿溢感謝，也清楚傳達夫妻倆對來賓的重視。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 1
Netflix《他為什麼依然單身》4大爆笑名場面！毒舌直男讓人無語：被臭襪子熏到住院、錯把婚禮當葬禮、沒腹肌還信心爆棚｜霍建華近期最圈粉代表作！
【文／徐瑞安】近期討論度超高的Netflix陸劇《他為什麼依然單身》，霍建華與朱珠搭檔上演熟男熟女的都會愛情，霍建華飾演的「俞瑜」是一位講究到龜毛、不婚主義到極致的室內設計師，帥氣外表與毒舌性格形成超反差魅力，中年怪男的傲嬌毒舌特質，讓人好氣又好笑，劇情中碰撞出無數爆笑火花，意外圈粉，以下一起來回顧本劇中的必看爆笑名場面！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 4
孫協志夏宇童傳明年補辦婚宴 經紀人證實了
[NOWnews今日新聞]37歲藝人夏宇童與大10歲的孫協志交往多年，並於今年3月登記結婚，兩人當時在社群宣布喜訊，表示：「從今天開始，童協不再只是好朋友！」今（2）日傳出兩人將在明年2月14日西洋情...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 14
祈錦鈅離婚後疑熱戀小8歲陳任佑！首度正面回應 認了兩人私下關係
女星祈錦鈅因外型神似周子瑜，被網友封為「G奶子瑜」而備受關注。她上月25日才公開承認，與前夫早在去年10月已簽字離婚，不料近日又被爆，早在今年9月就與《原子少年》出身、年紀小8歲的陳任佑互動密切，甚至被拍到牽手，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 26
民眾黨2將出走！朱蕙蓉揭無情無義看在眼裡
[NOWnews今日新聞]原民眾黨發言人、有意披白營戰袍挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉的李有宜，昨（30）日宣布退出民眾黨，而創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉也隨即發文宣布退黨，並表示...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 59
昔被扣「統戰」帽子！鍾明軒再造訪中國 無預警鬆口表態立場
網紅鍾明軒經營YouTube訂閱破百萬，吸引不少粉絲關注，不過因為他曾拍攝赴中旅遊影片，而被扣上「統戰」帽子，慘遭網友圍剿。近日，鍾明軒再度更新影片，坦言沉默了一段時間，並沒有任何驚天動地的理由，直呼「當人走在最低處，反而沒什麼好失去」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 51