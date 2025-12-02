快訊／高志綱捲小三風波！疑外遇林倪安 妻子發聲明澄清：不排除提告

記者林意筑／綜合報導

統一獅教練高志綱遭爆婚內出軌女星林倪安。（圖／翻攝自IG @nianlin）

「統一獅」總教練高志綱近日突然捲入婚變風波，有名C網友在社群平台Threads上發文爆料，不僅指女星林倪安與高志綱「關係曖昧」，強調自己是正宮身份，引發球迷熱議。對此，高志綱妻子蔡志潔透過律師發表聲明，澄清本人並無聲請使用該帳號，也未曾以自己或透過該帳號，發表類似之言論，不排除委由律師，提起訴訟。

C網友在社群平台Threads上發文，控訴高志綱與「林姓小三」長期外遇，表示林倪安故意在高志綱牽著老婆的時候對他喊「寶貝」，「妳口中的寶貝手裡牽著他老婆，妳不是故意的？妳就是希望我知道吧」，更貼出兩人的對話，怒批「你賭我會因為小孩不敢離開……你自己是媽媽不覺得非常惡毒嗎？」

爆料內容在網路上曝光後，引發球迷高度關注，加上該爆料者多次以「配偶」身份自稱，導致外界認為就是高志綱妻子出面爆料，讓謠言不斷擴大。面對網路上瘋傳的截圖與爆料內容，「統一獅」球團強調仍在了解狀況中，而高志綱妻子稍早則透過律師發表聲明。

律師代為轉述蔡志潔聲明如下：

蔡志潔表示，本人為高志綱配偶，近期Threads上充斥某C開頭之帳號，強調自己為「正宮」之身分，冒用本人名義，指涉本人配偶與她人有婚外情之言論，且不只乙則，本人為此特委由律師發表對外之聲明，澄清本人並無聲請使用該帳號，更未曾以自己或透過該帳號，發表類似之言論，此冒用名義所發表之言論，已嚴重影響本人家庭生活。

蔡志潔也說，因該言論不斷傳遞，本人時不堪其擾，為杜絕歪風，併此聲明，如該帳號繼續有冒充本人名義，或其他人有起而效尤之情事，本人不排除委由律師，提起訴訟，維護自身合法權益等語。

高志綱妻子蔡志潔透過律師發表聲明，澄清本人並無聲請使用該帳號。（圖／翻攝畫面）

