快訊／高捷左營站突電力跳脫 警報大作乘客嚇壞

生活中心／程正邦報導

高捷左營站突電力跳脫，警報大作乘客嚇壞。（圖／翻攝自Threads @ligiasai）

高雄捷運紅線左營站於今（30）日晚間正值通勤尖峰時段，驚傳電力系統異常，導致車站內部多項設施瞬間停擺。現場不僅警報聲四起，紅色的危險警示燈更是不斷閃爍，突如其來的狀況讓不少轉乘高鐵與台鐵的旅客驚慌失措，紛紛在社群平台上發文詢問：「到底發生什麼事？」由於北捷張文案餘悸猶存，不少民眾不敢搭捷運，改搭計程車。

高捷左營站廁所一片漆黑。（圖／翻攝自Threads @ligiasai）

議員直擊現場：電梯全停、站內悶熱難耐

高雄市議員張博洋當時正好經過左營站，親眼目擊了混亂現場。他向媒體指出，站內的電梯與手扶梯已完全停止運作，原本熙來攘往的車站因空調停擺，空氣開始變得悶熱，大批旅客只能拎著行李、氣喘吁吁地攀爬靜止的手扶梯，現場秩序顯得有些混亂。

不少網友也在threads回報狀況，有乘客描述：「高雄捷運不知道出什麼狀況，整個左營站一直響緊急疏散的警報跟亮紅燈，而且有的地方沒電。」更有民眾拍下站內廁所漆黑的畫面，直言在密閉的地下車站內聽到警報狂響，壓力非常大，「高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停.. 撒旦要來了？」、「不曉得怎麼了！！剛剛本來要搭捷運看狀況不太明確，決定轉搭計程車」。

不少民眾本來要搭捷運，看紅色警報響起狀況不明，決定轉搭計程車。（圖／翻攝自Threads @ligiasai）

高捷緊急證實：部分電力跳脫，列車運行暫無礙

針對這起突發事件，高雄捷運公司於稍早發布正式說明。高捷表示，異常發生時間為晚間 19 時 02 分，初步研判為「部分電力跳脫」。此次事故主要影響範圍集中在車站的服務性設施，包括部分空調系統、照明設備以及旅客最依賴的電梯與手扶梯。

雖然站內設備停擺引發騷動，但高捷強調，核心的列車動力系統與行車調度並未受到影響，目前紅線各班次列車均維持正常行駛。目前，高捷電力修護人員已進駐左營站進行搶修，試圖找出電力跳脫的確切原因。

高捷左營站電扶梯停電，民眾改走樓梯進站。（圖／張博洋提供）

