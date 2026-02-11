快訊／高清無碼照流出！齊柏林衛星首波影像曝光

財經中心／師瑞德報導

台灣航太史寫下新頁！福衛八號星系首顆衛星「齊柏林衛星」(FS-8A)去年11月升空後，經過縝密測試，國家太空中心(TASA)今(11)日終於公開首波「上帝視角」影像。這些照片清晰度驚人，不僅能清楚看見日本東京國立競技場的建築輪廓，連西班牙巴塞隆納機場跑道上的飛機都一清二楚，顯示台灣自製衛星的實力已經完全掌握「1公尺解析度」的關鍵技術，甚至能透過後製處理達到0.7公尺的超高畫質，讓台灣的太空之眼看得更清、更遠。

打破8年魔咒！從2公尺到1公尺的技術飛越

這張亮麗成績單背後，是TASA團隊整整8年的血淚拼搏。中心主任吳宗信感性表示，從福衛五號的2公尺解析度進化到現在的1公尺，是一條極其艱難的技術天堂路，但台灣做到了！經美國軍方常用的標準驗證，齊柏林衛星的影像清晰度(MTF)與訊噪比(SNR)甚至「超越原始設計」。除了國外城市，衛星也回傳了新竹科學園區、台南安平與高雄興達港的影像，展現精準的城市觀測能力。

全球最強「紅邊」波段 抓漏大自然變化

不只看房子、看飛機，齊柏林衛星還藏有一項獨步全球的祕密武器，那就是擁有全球解析度最高的「紅邊」(Red Edge)波段影像。這項技術對葉綠素與植被狀態極度敏感，能精準應用於農業與森林監測，就像是幫地球做健康檢查。隨著首顆衛星任務達標，福衛八號計畫主持人劉小菁透露，第二顆衛星(FS-8B)即將組裝完成，預計今年底就會搭乘SpaceX火箭升空，未來8顆衛星全數到位後，將能實現每日對台灣取像3次的綿密監測網。

齊柏林衛星首波影像曝光！解析度達1公尺，經美軍標準驗證畫質超越預期，不僅能辨識機場飛機，更擁有全球最強紅邊波段。二號機預計年底搭SpaceX升空。圖為高雄興達港。（圖／國家太空中心提供）

