快訊／高虹安二審改判6月 民眾黨：讓社會看見司法公平性

高虹安二審改判6月得易科罰金，民眾黨回應了。（圖／翻攝自高虹安臉書）





新竹市時任市長高虹安在任內涉詐領助理費，今（16）日二審改判刑6月得易科罰金，民眾黨回應指出，高等法院檢視一審失衡的量刑，還給高虹安清白，讓社會看見司法本該有的公平性，也重申司法不應成為政治攻防工具。

民眾黨回應如下：

針對今日高等法院，對高虹安市長涉立委任內詐領助理費一案，二審依使公務員登載不實、改判刑6月得易科罰金，台灣民眾黨對此表示，高等法院願意重新檢視一審失衡的量刑結果予以修正，且認定高虹安市長未涉及貪污、還予高市長清白，讓社會看見司法本該有的公平性。

本案自偵辦以來，外界高度關注的爭點，始終在於「是否有人頭詐領」、「是否有中飽私囊」。但事實已一再證明，高虹安在立委任內，助理確有實際加班、實際投入公務服務，相關支出亦多用於公務用途，並無任何款項流入個人口袋，更非以助理費作為私人不法所得。

台灣民眾黨重申，司法不應成為政治攻防的工具，更不應因人設案、因黨設標準。期盼此一判決，能成為檢視過往類似案件的起點，讓司法真正回歸公平、公正與人民信賴。

