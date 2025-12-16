快訊／高虹安二審貪污罪撤銷！將「依法復職」民進黨：尊重司法立場不變

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審判刑7年4月、褫奪公權4年，現停職中。二審今（16日）逆轉撤銷貪污罪，僅依《使公務員登載不實罪》判6個月得易科罰金，刑度落差大，引起各界討論。對此，民進黨新竹市黨部也做出回應。

時任高虹安辦公室行政主任，綽號「小兔」的黃惠玟，則改判刑3月，緩刑2年；時任公關主任的「水母」王郁文，改判刑4月，緩刑2年；時任辦公室主任的陳奐宇則被改判刑2月。

針對判決，民進黨新竹市黨部表示，毋論高虹安因涉詐助理費一審遭判7年4個月、褫奪公權4年，以及二審改依公務員登載不實判刑6個月，或日後三審定讞結果為何，本黨「尊重司法」的立場不會改變。

至於2026新竹市長選舉，民進黨新竹市黨部表示，相信地方與中央會推出最合適的人選，「新竹隊」會竭盡全力，團結爭取市民的認同與支持。

