快訊/高虹安將露面公開講話！16日出席竹市十校藝術聯展活動

停職中的新竹市長高虹安，涉嫌在立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，二審今（16）日改依偽造文書罪判刑6月。高虹安事後回應，將依法盡速完成復職程序，回到市長的工作崗位。據了解，高虹安明日上午10點半將出席「拾藝之光」114年新竹市十校藝術聯展開幕活動，並於活動後受訪。

高虹安二審大逆轉 ， 判6月可易科罰金。（圖／高虹安臉書）

高虹安聲明全文如下：

針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，我在相關案件中並無貪污不法，對此我尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。

高虹安二審逆轉撤銷貪污罪 將回歸新竹市長職務

至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。

我將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。

感謝所有市民朋友的關心與支持，也感謝這段期間堅守崗位的新竹市政府團隊。未來，我會以更謙卑、也更謹慎的態度，持續為新竹市努力。

