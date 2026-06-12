快訊／「高虹安條款」三讀通過！遭疑「大開後門」解套官司 本人回應了

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記者羅欣怡／新竹報導

藍白推行《選罷法》第26條第9款修法，被外界譽為「高虹安條款」，今（12日）三讀通過，意味著未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選，由於高虹安還有誣告官司即將宣判，引發綠營委高聲痛罵。民進黨新竹市長候選人莊競程更痛批「藍白因人設事，用立法權嚴重干預司法。」對於外界的質疑，高虹安也做出回應。

高虹安表示，參政權是憲法保障的基本權利，任何限制都必須符合必要性與比例性。

新竹市長高虹安對於引發的爭議說明。（圖／翻攝畫面）

高虹安指出，目前《選罷法》的相關規定，各黨認為在適用上出現「過度限制參政權」的疑慮，因此都有提出不同版本，才會有修法的討論。

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高虹安強調，自己也曾經擔任過立法委員，「立法院任何的討論，都是回到制度本身，不會是針對任何個人。」

民進黨新竹市長候選人莊競程對此痛批，藍白因人設事，全台灣只適用高虹安一人，是替高虹安「大開後門」，現在最需要這種修法結果的只有高虹安，用立法權嚴重干預司法。

民進黨新竹市長候選人莊競程今（12日）痛批，「高虹安條款」是替高虹安「大開後門」。（圖／民進黨新竹市黨部提供）

「高虹安如果真的相信自己會贏官司，根本不需要修法。」莊競程直言，正是因為高虹安對司法結果毫無信心，才會急著把手伸進立法院，企圖透過藍白聯手修惡法來為自己解套。

莊競程強調，修法本應是為公共利益服務，違背公眾利益，如今卻淪為替特定人士開後門的工具。他嚴正指出，「這樣的立法方式，已經是在用立法權干預司法。」

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