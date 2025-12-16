快訊／高虹安涉貪案大逆轉！二審改判6個月 可易科罰金18萬

新竹市長高虹安。（圖／中央社）





停職中的新竹市長高虹安，涉嫌詐領助理費案，一審被判7年4個月，褫奪公權四年，二審今（16）天宣判，使公務人員登載不實罪，判6個月，可易科罰金18萬。原先一審所認定的貪污罪部分則改判無罪。

高虹安於2020年獲民眾黨推薦，當選不分區立法委員，2022年再獲提名參選新竹市長，並以最高票當選。不過，她上任後不久，即因立委任內涉及詐領助理費案遭檢調偵辦。

檢方指出，高虹安於2020年2月27日至同年12月31日期間，涉嫌浮報立委助理公費補助薪資及加班費，金額合計62萬餘元，扣除實際用於公務支出、私聘助理及獎金後，認定不法所得約46萬餘元。檢方因此依《貪污治罪條例》公務員利用職務上機會詐取財物罪，於2023年8月起訴高虹安等5人。

一審法院認定高虹安詐得金額約11萬餘元，判處有期徒刑7年4月，並褫奪公權4年。案件上訴後，由高等法院審理。

