快訊／高虹安涉貪污二審獲判無罪 民眾黨喊「還她清白」：讓社會看見司法的公平性

高虹安涉貪污二審獲判無罪。

前新竹市長高虹安遭控在立委任內貪污助理費案，高院今（16）日宣判，貪污無罪，改依偽造文書罪判6月可易科罰金。對此，民眾黨說，讓社會看見司法本該有的公平性。

高虹安涉貪案2024年7月一審依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪判刑7年4月、褫奪公權4年，犯罪所得11萬6,514元沒收，並由內政部予以停職，全案上訴二審後，高院今天宣判，貪污無罪，改依偽造文書罪判6月可易科罰金。

針對今日高等法院，對高虹安涉立委任內詐領助理費一案，二審依使公務員登載不實、改判刑6月得易科罰金，民眾黨對此表示，高等法院願意重新檢視一審失衡的量刑結果予以修正，且認定高虹安市長未涉及貪污、還予高虹安清白，讓社會看見司法本該有的公平性。

廣告 廣告

民眾黨說，本案自偵辦以來，外界高度關注的爭點，始終在於「是否有人頭詐領」、「是否有中飽私囊」。但事實已一再證明，高虹安在立委任內，助理確有實際加班、實際投入公務服務，相關支出亦多用於公務用途，並無任何款項流入個人口袋，更非以助理費作為私人不法所得。

民眾黨重申，司法不應成為政治攻防的工具，更不應因人設案、因黨設標準。期盼此一判決，能成為檢視過往類似案件的起點，讓司法真正回歸公平、公正與人民信賴。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導

快訊／貪污獲判無罪 高虹安：將依法復職，全力回到市政工作

快訊／高虹安貪污案二審貪污無罪 偽造文書6月可易科罰金

絕美景色曝光！宜蘭太平山低溫探4度 「地面結霜」宛如撒下糖霜