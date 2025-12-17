快訊／高虹安確定復職！明8:30市府報到 首個行程曝光…接著看消防猛男

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市長高虹安18日正式復職，8:30市府報到。（圖／記者羅欣怡攝影）

新竹市長高虹安因貪污案遭停職，昨（16日）二審宣判貪污罪撤銷，新竹市政府也立即「專人」送交高虹安的復職公文到內政部，壓線下班前簽收。市政府證實，已於今(17)日下午收到內政部函文傳真，高虹安將於明日上午8時30分正式報到復職，並發表公開談話，重返已經離開1年5個月的市長室。

高虹安今日一身套裝出席新竹市十校藝術聯展活動，這是她在二審宣判後的第一個行程，從下車開始，里長們夾道歡迎，高虹安更是一臉藏不住的笑意，不斷揮手致意。

高虹安指出，這個復職也等了非常長一段時間，在停職時間也沒忘記對新竹市還有很多責任，尤其是在市長任內，從選市長、反罷免投票，自己身上等於背負兩次選民託付的責任，「對我而言，我希望能趕快盡快的回到市府工作、正常生活，讓市民感受到安定的新竹，這是最重要的。」

