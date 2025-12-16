快訊／高虹安貪污案二審貪污無罪 偽造文書6月可易科罰金

高虹安貪污助理費案二審宣判。

前新竹市長高虹安遭控在立委任內貪污助理費案，去年7月一審依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪判刑7年4月、褫奪公權4年，犯罪所得11萬6,514元沒收，並由內政部予以停職，全案上訴二審後，高院今（16日）宣判，貪污無罪，改依偽造文書罪判6月可易科罰金。

高虹安9月30日辯結時表示，絕對沒有將公款中飽私囊，沒有貪污，當立委不是想要賺錢，是想要為民喉舌，她表示自己是新科立委，因此找了有經驗的助理團隊，一審判有罪，對她及助理都不公平。

全案是2023年8月14日台北地檢署起訴，認定新竹市長高虹安擔任民眾黨不分區立委期間，從2020年2月起至2020年11月止，要求公費助理黃惠玟等人配合，以虛報或浮報助理每月受領酬金、加班值班費到預算上限金額，並將虛報或浮報酬金差額、加班費差額繳回給高虹安，供高虹安自行決定用途及運用，涉及貪污。

一審宣判時，同案另4名共犯，不認罪的前公關主任王郁文判2年緩刑5年；已認罪的高虹安的前辦主任陳奐宇判1年緩刑3年；綽號「小兔」的前行政主任黃惠玟判2年緩刑5年；前法務主任陳昱愷判無罪。

全案上訴二審後，高院合議庭認為，全案是依《立法院組織法》第32條第1項對於助理費規定判高虹安有罪，但此法違憲，違反法律明確性原則，1月聲請憲法庭大法官裁判並停職審理，憲法法庭裁定不受理後，高院4月21日再度開庭並裁定高虹安限制出境，今二審宣判。高虹安6月，另王郁文改判3月、黃惠雯4月、陳奐宇2月，3人均緩刑，可易科罰金，陳昱愷無罪。

