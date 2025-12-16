快訊／高虹安貪污無罪恐再翻！高檢署表態：研議上訴

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審出現重大逆轉。台灣高等法院今（16）日改判高虹安僅構成公務員登載不實罪，判刑6個月、得易科罰金18萬元，貪污罪部分則判決無罪。不過，高檢署隨後表示，將在收到完整判決書後研議是否提起上訴，高虹安復職時程恐因此再生變數。

新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審無罪。（圖／高虹安臉書）

高虹安對判決結果回應指出，高院合議庭已明確認定其並無貪污不法，對此表示尊重與感謝；至於其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。她也強調，將依法並儘速完成復職程序，重返市長工作崗位，專注市政與市民福祉。

回顧案件歷程，北檢先前主張「低薪高報」與「虛報加班費」本質相同，認為一審未將多筆虛報加班費納入量刑與沒收範圍，恐有罪刑不相當情形，因此提起上訴；高虹安等被告亦不服一審判決，全案進入二審審理。

二審期間，承審法官曾一度就相關法律問題聲請釋憲，但未獲受理，仍採速審速結方式處理。檢方在審理過程中認為高虹安犯後態度不佳，建請從重量刑；不過最終判決結果出爐，貪污罪部分判無罪。

