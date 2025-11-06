快訊／高速衝撞瞬間曝！特斯拉撞預拌車後甩尾噴飛 1死7傷

特斯拉高速撞擊預拌車畫面曝。（圖／東森新聞）





屏東下午發生1死7傷嚴重車禍，一輛白色特斯拉連環追撞水泥預拌車和兩輛雙載機車。巨大撞擊力道導致特斯拉當場成廢鐵，駕駛被送醫搶救仍宣告不治，高速衝撞瞬間現在也曝光。

特斯拉撞擊預拌車後噴飛。（圖／東森新聞）

事發在今（6）日下午16時許，特斯拉駕駛26歲李男載著29歲的太太及兩名4歲孩子，沿恆公路快車道行駛，不明原因衝撞水泥預拌車右後車身後噴飛，再撞擊前方停等紅燈的兩輛機車，整起事故共釀7傷。

現場監視器也拍下，肇事特斯拉呼嘯疾駛，和預拌車車身擦撞後甩尾噴飛，一路高速越過路口，直到撞上路邊看板才停下，正在等紅燈的機車也趕緊閃避，仍遭波及。

特斯拉直到撞到廣告看板才停下。（圖／東森新聞）

特斯拉在事故後幾乎全毀，車身板金嚴重變形，機械零件裸露在外，車殼碎片四散一地。李男一度受困車內，被救出後送醫仍不治，太太則雙腳開放性骨折，意識清楚送醫治療。車禍原因警方仍在調查中，也呼籲駕駛行駛時應注意周遭狀況，隨時提高警覺，並遵守車速限制。

特斯拉撞成廢鐵。（圖／東森新聞）

