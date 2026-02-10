快訊／高金素梅住家被搜索！助理認了聯繫不到人 檢調將搜立法院辦公室

記者陳思妤／台北報導

稍早立法院警衛也收到通知，檢調將進立法院搜索高金素梅國會辦公室（圖／翻攝畫面）

國民黨立委羅智強今（10）日一早爆料，直指無黨籍立委高金素梅遭到搜索。據了解，檢調是先搜索高金素梅位在陽明山的住家，稍早立法院警衛也收到通知，檢調將進立法院搜索。高金素梅的助理則坦言，目前沒有辦法聯繫到她，案由目前不便說明。

羅智強在臉書透露高金素梅遭到檢調搜索。據了解，檢調疑似前往搜索高金素梅陽明山住家，高金素梅的助理則表示目前也沒辦法聯繫上委員。台北地檢署證實發動搜索，案由目前不便說明。

稍早，立法院警衛也收到通知，將到立法院進行搜索，應該就是要去搜索高金素梅的國會辦公室。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

