快訊／高金素梅國會辦公室遭搜索！立法院發聲：對詳細案情並無所悉

記者詹宜庭／台北報導

立委高金素梅辦公室遭搜索（圖／資料照）

無黨籍山地原住民選區立法委員高金素梅今（10日）遭檢調搜索陽明山的住家，檢調於9點30分赴其立法院辦公室搜查，外傳與助理費，以及競選立委時疑有選舉資金來自中國，疑涉犯違反《反滲透法》有關。對此，立法院表示，有關今早檢調搜索本院委員研究室，係依法及立法院往例由檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。

藍委羅智強上午在臉書透露，高金素梅遭檢調搜索，而高金素梅的助理則稱無法聯繫上委員，目前傳出案由是涉嫌以人頭詐領助理費，以及競選立委時疑有選舉資金來自中國，疑涉犯違反《反滲透法》有關。檢調於9點30分左右進入高金素梅的立法院辦公室進行搜查。

立法院表示，有關今早檢調搜索本院委員研究室，係依法及立法院往例由檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

