快訊／高金素梅涉詐助理費！檢搜辦公室7小時 帶走7箱證物、1電腦主機

政治中心／綜合報導

無黨籍立法委員高金素梅因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案，今（10日）一早檢調前往其位在陽明山的住家遭檢調搜索，並於上午9時30分，動員2車共6人進入高金素梅位於立法院青島二館的辦公室。經過7小時的搜索，檢調帶著7個紙箱、1個電腦主機、2個行李箱從高金素梅國會辦公室走出。

檢調人員搬來查扣證物的紙箱。（圖／翻攝畫面）

對於搜索高金素梅立法院研究室，立法院表示，有關今早檢調搜索本院委員研究室，係依法及立法院往例由檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。

廣告 廣告

針對相關案情，承辦的台北地檢署也發出新聞稿說明表示， 本案是法務部調查局國家安全維護工作站(國安站)報請北檢指派檢察官指揮偵辦。 針對某立委及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，承辦主任檢察官、檢察官於今（10）日指揮國安站調查官，持法院核發之搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員之住居所等共30處，並通知該委員、張姓助理及相關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。

北檢表示， 鑑於本案受社會輿論關注，經審酌公共利益之維護與合法權益之保護，認有說明必要，爰依偵查不公開作業辦

法第8條第1項第1款規定說明。

立法院長韓國瑜也在中午針對高金遭搜索一事發表談話表示，台北地檢署搜索高金委員辦公室，在程序上是完備的，台北地檢署檢察長先打電話給立法院秘書長，說要搜索高金委員的辦公室，然後秘書長打電話給他，檢調人員在立法院人士陪同下進入高金委員辦公室，程序上沒問題。

韓國瑜表示，但在此他要幫高金講兩句話，高金素梅20多年在立法院的表現可以說是原住民的捍衛者，問政非常認真，只要原住民所有的權益，高金素梅可以說是「一女當官，萬夫莫敵」，她有這種氣勢，相信她經得起檢驗。韓國瑜說，他尊重檢調，但也希望調查必須公正，如果立委人權都不能保障，一般平常小老百姓就會更辛苦，呼籲檢調單位在執行公權力的同時，也要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手，呼籲司法檢調人員大家一起往這方向努力。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

高金素梅遭搜索！王世堅盼「從容面對」：相信她還是站在台灣派這邊

大翻車！高金素梅被搜索 翁曉玲聲援瞎喊「大罷免2.0再起」被嗆翻

高金素梅被搜索！馬郁雯揪疑點質疑中國介選：北檢要查別忘了陳玉珍

高金素梅疑因中國快篩遭搜索 他預言：若真要查「很多人會完蛋」

