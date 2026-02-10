快訊／高金素梅涉詐助理費！檢搜辦公室7小時 帶走7箱證物、1電腦主機
政治中心／綜合報導
無黨籍立法委員高金素梅因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案，今（10日）一早檢調前往其位在陽明山的住家遭檢調搜索，並於上午9時30分，動員2車共6人進入高金素梅位於立法院青島二館的辦公室。經過7小時的搜索，檢調帶著7個紙箱、1個電腦主機、2個行李箱從高金素梅國會辦公室走出。
對於搜索高金素梅立法院研究室，立法院表示，有關今早檢調搜索本院委員研究室，係依法及立法院往例由檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。
針對相關案情，承辦的台北地檢署也發出新聞稿說明表示， 本案是法務部調查局國家安全維護工作站(國安站)報請北檢指派檢察官指揮偵辦。 針對某立委及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，承辦主任檢察官、檢察官於今（10）日指揮國安站調查官，持法院核發之搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員之住居所等共30處，並通知該委員、張姓助理及相關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。
北檢表示， 鑑於本案受社會輿論關注，經審酌公共利益之維護與合法權益之保護，認有說明必要，爰依偵查不公開作業辦
法第8條第1項第1款規定說明。
立法院長韓國瑜也在中午針對高金遭搜索一事發表談話表示，台北地檢署搜索高金委員辦公室，在程序上是完備的，台北地檢署檢察長先打電話給立法院秘書長，說要搜索高金委員的辦公室，然後秘書長打電話給他，檢調人員在立法院人士陪同下進入高金委員辦公室，程序上沒問題。
韓國瑜表示，但在此他要幫高金講兩句話，高金素梅20多年在立法院的表現可以說是原住民的捍衛者，問政非常認真，只要原住民所有的權益，高金素梅可以說是「一女當官，萬夫莫敵」，她有這種氣勢，相信她經得起檢驗。韓國瑜說，他尊重檢調，但也希望調查必須公正，如果立委人權都不能保障，一般平常小老百姓就會更辛苦，呼籲檢調單位在執行公權力的同時，也要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手，呼籲司法檢調人員大家一起往這方向努力。
▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)
檢調大動作搜索高金素梅！疑涉案理由曝光了 黃國昌坦言：蠻震驚的
即時中心／黃于庭報導無黨籍立委高金素梅驚傳遭搜索，檢調今（10）早大動作前往她的住處、國會辦公室，展開相關行動；而北檢稍早證實，她因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款，指揮國安站調查官兵分30路、約談18人到案說明，目前持續調查釐清中。對此，民眾黨主席黃國昌聽聞此事，也坦言確實「蠻震驚的」。
獨家／連續甩袋撞膝…Fumi阿姨被逼讓「優先席」踹飛北捷白髮嬤代價曝！
台北73歲曾姓婦人去年搭乘北捷，多次甩裝有金屬提袋，逼Fumi阿姨禮讓「優先席」反遭踢飛，此事引發熱議。事件過後，曾姓婦人被起底是會議蟑螂、慣竊、通緝犯，爭議事件頻傳。Fumi阿姨也因此爆紅，然而踹人的行為，因涉犯社會秩序維護法，也在近日裁定出爐，原定裁罰6000元，他提出聲明異議，法院改裁處4000元罰鍰，不可抗告。
北投溫泉湯屋情侶雙亡！男女死者身分曝光 他疑救女友心臟病發倒地
今（8日）下午5時許，台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生2死命案，46歲郭姓女子陳屍在湯池內；46歲李姓男子，則倒臥池外無生命跡象，送醫不治。警方初步了解，李男為溫泉湯屋的停車場員工，而郭女則是其女友。女方於今天下午來找男友泡湯，卻不幸陳屍湯池內，而李男則疑有心臟病史，詳細死因還有待檢方相驗釐清。
苗栗「這一地」擬普發5000元！財源來自「不義之財」
生活中心／李明融報導去年11月全民普發一萬元現金，全台領錢話題持續延燒，開始有縣市陸續宣布「加碼發現金」，全鄉人口依統計共5645人的苗栗縣三灣鄉，近期臨時會提案並通過普發鄉民每人5000元，鄉公所將研擬相關自治條例後發放，三灣鄉代會主席邱騰森表示，財源為前鄉長温志強任內涉貪收賄，涉案廠商繳回公庫費用與公所要求涉案廠商返還款項共3000多萬。
陳美鳳同框李炳輝夫妻送紅包 楊貴媚致力關懷資深藝人：更重要是陪伴
農曆新年將至，為延續對演藝圈前輩的關懷與感謝，桂田文化藝術基金會於日前舉辦一年一度的「歲末關懷尾牙聚會」，基金會執行長楊貴媚邀請多位資深藝人與導演齊聚一堂，在溫馨歡笑中提前迎接新春佳節。
林岱樺涉貪案住持出庭 不認罪、控檢方「脫法」｜#鏡新聞
民進黨立委林岱樺涉貪案中，關鍵角色通法寺住持釋煌智也遭起訴，今天(2/9)上午出席準備程序庭，庭上表達不認罪外，也希望法官能擴張限制住居的範圍，而準備庭結束後，釋煌智的律師也代為表達不滿，控訴檢察官在起訴後又以其他案由名義動員搜索，甚至私下以一般民眾名義，到通法寺詢問點燈或法會細節，讓釋煌智及寺內人員都受到相當大的驚嚇，認為檢方作為，已經不符合起訴後的程序！
驚見「移動草叢」列車急減速 老翁背竹子走軌道旁挨罰
花蓮縣 / 綜合報導 您有看過這麼離奇的畫面嗎？有民眾PO出影片，只見鐵軌旁一個深綠色的「草叢」竟然沿著軌道移動，掀起熱議。原來是一名男子砍完竹子後在鐵軌旁行走，但整個人都被竹葉擋住，才出現這個奇景。對此，警方表示民眾的行為已經違規，擅闖軌道最高可罰5萬元。列車突然減速慢行，你發現哪裡不對勁了嗎，沒發現也沒關係，因為司機員發現了。列車人員說：「停車停車。」左前方，有個深綠色草叢，就這樣待在鐵軌旁的碎石上，乍看之下，跟旁邊的雜草毫無違和，但仔細一看，這草堆竟然會移動。民眾說：「就有點詭異，就為什麼他會動啊，(以為是)動物吧。」但這不是野生動物，而是一名男子，昨(9)日下午，出現在花蓮富里車站附近。民眾說：「怎麼有這麼多人玩這麼危險的事情，我覺得可能社會教育要再加強。」男子說，自己只是砍完竹子後，揹著行走，但整個人都被竹葉擋住，再加上擅闖鐵軌，讓所有人都捏把冷汗。警方說：「車頭也會有鏡頭拍到，那個不行，那都是違規的。」警方獲報到場苦勸，因為走在軌道旁的行為，不只危險還違規。鐵路警察局花蓮分局玉里派出所副所長劉發隆說：「後續將依違反鐵路法偵辦，將處以新台幣一萬元以上，五萬元以下罰緩。」這起移動草叢驚魂記，造成部分列車減速慢行，影響交通，幸好沒釀出意外，所有人都平安無事，但離譜行為仍然不可取。 原始連結
【2026年2月活動推薦】陽明山花季、寶可夢台南、櫻花季、元宵燈會、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了2月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，2月有陽明山花季、寶可夢台南、櫻花季、農曆春節、元宵燈會、年貨大街、賞梅景點、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！
連鎖賣場接連遭竊! 疑同一人犯案 將贓物上網販售
南部中心／劉尹淳、鄧山田 高雄市報導高雄市刑大日前偵辦轄內竊盜案時，發現一間連鎖賣場連續遭竊，進一步追查更發現，疑似都是同一名宋姓男子所為，宋男偷遍高雄、台南、台中，共犯下14起竊盜案，害店家損失近百萬元，接著他還把贓物放上網路販賣，等於不花一毛錢，還額外賺取贓款。員警搜證完見時機成熟，到宋嫌位在台南的租屋處破門逮人，當場查獲大量的化妝品精華液、刮鬍刀、洗髮精等，以及5200元贓款。（圖／翻攝畫面）畫面中，黑色上衣的男子，在陳列櫃前蹲下，拿了一罐商品後，居然直接往後背包裡塞，接著到另外一間門市，也如法炮製，以相同的手法偷竊。之所以發現男子偷竊行為，是因高雄市刑大，日前針對轄區的竊盜案進行調查，發現一間連鎖賣場連續遭竊，架上的商品時常不翼而飛，深入追查鎖定一名宋姓男子涉有重嫌。宋嫌利用在網路開設賣場，簡介聲稱經營超過9年，五千則以上評價，保有五顆星，藉以取信顧客，等到有人下單，他就到連鎖賣場偷商品。（圖／翻攝畫面）警方一查，發現37歲的宋姓男子，不只在高雄犯下5起竊盜案，台南、台中也有犯案足跡，員警搜證完見時機成熟，到宋嫌位在台南的租屋處破門逮人，當場查獲大量的化妝品精華液、刮鬍刀、洗髮精等，以及5200元贓款。高雄市刑大偵四隊隊長吳永彬表示，經深入清查，犯嫌行竊足跡遍及中南部，受害商家十數家，商家總計損失近百萬元。偷來的商品，價格從幾百元到上千元都有，原來宋嫌利用在網路開設賣場，簡介聲稱經營超過9年，五千則以上評價，保有五顆星，藉以取信顧客，等到有人下單，他就到連鎖賣場偷商品，接著放上網路轉賣，等於根本沒花一毛錢，還額外賺取贓款。高雄市刑大偵四隊隊長吳永彬表示，竊嫌犯案前會搭乘火車換乘計程車，再步行繞行巷弄小路，犯案後也是先徒步繞行巷弄小路後，再行搭乘計程車逃逸，刻意製造多處斷點，企圖藉以規避警方查緝。以為神不知鬼不覺，但犯案手法全被錄下，這下宋嫌不僅被依竊盜罪送辦，警方也要針對賣場的販售明細，擴大追查。原文出處：連鎖賣場接連遭竊！疑同一人犯案 還將贓物上網販售賺贓款 更多民視新聞報導女子家中遭竊急報警 小偷不拿金項鍊「反拆走1物」她笑：太不專業一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元高雄左楠議員選情有變！民進黨帥氣新秀退選 薛兆基也宣布退黨
上億毒品埋公園埋山區！破最大埋包販毒案
警方破獲全台最大「毒品埋包」販毒集團。黑幫聯手，從越南走私毒品後，埋到山區製造斷點，再由共犯挖出來分裝加工，等顧客下單，再一步步埋到市區公園，要顧客自己挖出來。警方共逮到16人，查獲的毒品，市價超過一億元。 #毒品埋包#公園#販毒案
犯案時間不到兩分鐘！ 36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」
社會中心／馬聖傑、洪國凱、吳培嘉 新北市報導新北市五股地區，發生超商搶案！週日晚間，一名男子手拿一把35公分長的西瓜刀，走進超商，就要店員把錢交出來，犯案時間不到兩分鐘，他得手三萬元之後，先到朋友開的美容院變裝，再搭小黃逃逸！最後，不知道是良心過意不去，還是覺得法網難逃，路上看見警車，主動投案。員警vs.嫌犯：「你身上有什麼東西，我看一下，錢啦都錢啦，我看一下啦，沒藏東西啦。」持刀搶超商的嫌犯，逃到一半，看到路邊有巡邏員警，下車後主動投案，馬上被搜身！時間倒回四小時前。目擊民眾，拍下嫌犯犯案後，左手拿著西瓜刀、右手拿著袋子，大搖大擺走在路上！監視器還拍到，他疑似怕被發現，還小跑步穿越馬路，他犯案後不是馬上回家，而是來到朋友開的美容院。犯案時間不到兩分鐘！ 36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」。（圖／民視新聞）民視記者馬聖傑：「嫌犯犯案之後，是步行來到這間，由他朋友所開的美髮院，他先來到這邊換裝，之後又想把搶來的錢交給對方，對方拒絕之後，他再搭乘小黃逃逸。」美容院老闆娘：「一萬塊而已啦，他沒正常上班沒飯吃借他錢吃飯。」原來就是欠美容院老闆娘一萬元！週日晚上八點多，36歲張姓嫌犯，喝酒壯膽後，手持35公分西瓜刀，闖入新北五股某連鎖超商，持刀揮舞，大喊我不會殺你們，自行拿取收銀機內的鈔票，犯案時間不到兩分鐘！他走投無路，也發現早被警方鎖定，從朋友開的美容院離開後，搭小黃看到巡邏警車，於是投案自稱得手3萬元，坐計程車花1千，買檳榔吃東西花200，四小時內被逮。犯案時間不到兩分鐘！ 36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」。（圖／民視新聞）蘆洲分局偵查隊隊長謝志和：「本分局專案小組，於案發四小時內逮獲犯嫌，並向新北地檢聲請拘票，全案依強盜罪移送新北地檢偵辦，並將建請羈押。」欠錢還不了錢，竟然持刀搶超商！背後是不是還有其他犯案目的？警方都還得追查。原文出處：犯案時間不到兩分鐘！ 36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」 更多民視新聞報導宜蘭三層樓民宅深夜惡火 2名房客受困身亡北投溫泉湯屋雙屍命案！女泡湯池身亡 男倒臥池外送醫不治「四大神獸」頂級超跑現身 太子集團33輛名車3/2法拍
2026過年上班薪水怎麼算？哪天能領雙倍？春節出勤加班費一次看
對多數上班族來說，農曆過年象徵著一年中最難得的長假，但也有不少人，年假一到反而更忙。服務業、醫療體系、交通運輸、媒體、電商與輪班制產業等，每逢春節仍有許多工作者過年上班。過年上班薪水怎麼算？有雙倍嗎？過年可以拒絕上班嗎？時薪制和排班制又有什麼不同？本文帶你一次搞懂過年上班勞基法規定與薪水算法。過年上......詳全文
高金素梅涉詐助理費遭搜索 王世堅喊「無政治介入」籲從容面對
無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費，今（10）日遭檢調約談，國民黨立委抨擊此舉是「民主寒冬」。不過，民進黨立委王世堅稍早表示，這僅是單純的司法調查，完全沒有任何政治因素，並相信高金素梅委員的為人處事，只
楊貴媚發紅包給李炳輝 現場還有「超大咖八點檔」一姐
桂田文化藝術基金會依循多年傳統，舉辦年度「歲末關懷尾牙聚會」，邀請演藝圈資深前輩提前團圓，在溫暖相聚中迎接新春。基金會執行長楊貴媚親自出席，與長年關懷演藝前輩的夥伴們一同向長輩致上年節祝福，也延續對台灣影視文化的感謝之意。
闖南投北港溪野溪溫泉 女遭落石砸頭急送醫
南投縣 / 綜合報導 南投仁愛鄉惠蓀林場、北港溪峽谷溫泉頭，發生落石砸傷人的意外，1名58歲女子和朋友闖入禁止進入的北港溪野溪溫泉，經過便道時被落石擊中頭部，大量出血意識模糊，當時1名休假的消防隊員正在附近，聽到消息趕來幫忙救人，用小貨車緊急把女子接駁送醫。女子躺在擔架上，滿臉是血，救護人員到場為她加壓止血，由於失血過多，女子意識模糊，加上山區道路狹窄救援困難，救護車無法進入，救護人員緊急協調惠蓀林場小貨車進入峽谷，把女子載到寬闊道路，由救護車接手送醫。救護人員說：「有，我有摸到(脈搏)，對，很微弱，所以有點危險了。」女子目前還在醫院觀察治療，意外發生在8日下午2點多，從台北來的58歲王姓女子和朋友，走在南投仁愛和國姓交界的北港溪峽谷，經過施工便道往返野溪溫泉時，突然山壁一片石頭崩落，砸中女子頭部，朋友趕快打119報案，當時一名在步道附近休假的消防隊員，聽到消息立刻趕過來，協助女子送醫。國姓消防分隊員陳廷翰說：「接觸到患者的時候，她面部，左前額已經有大量出血，有嚴重的撕裂傷，約10公分。」惠蓀林場內的北港溪峽谷，屬於破碎岩層地質，長期存在落石風險，管理單位也在閘門處貼了各種公告，禁止民眾進入，但這裡的野溪溫泉，在網路上爆紅，吸引大批民眾，不顧禁令闖入秘境，一旦發生意外，不但救援難度極高，更可能為了美景，付出代價。 原始連結
護理師不滿遭逼跨科支援、國假上班 高醫：醫療不中斷是社會責任
春節前夕，高雄醫學大學醫療企業工會今（9）日上午召開記者會，指控高醫長期以人力不足為由，強推護理人員進行「跨科支援」，並要求挪移、調整國定假日上班，呼籲應尊重勞工權益，勿罔顧病人安全。高醫則駁斥工會誤導性說法已明顯偏離護理專業實務，醫療服務不中斷是醫學中心不可推卸的社會責任，同時也依法依規給付並提供
女遊客擅闖北港溪峽谷! 遭落石擊中頭部"鮮血直流"
中部中心/張家維 南投報導南投北港溪峽谷景致壯麗，不過因為沿途常有落石，管理單位公告禁止進入，不過8日下午，有女子和朋友闖入探訪，不慎被落石砸中頭部，當場血流如注，消防報獲趕緊抵達現場，將人送往醫院救治。女遊客擅闖北港溪峽谷! 遭落石擊中頭部"鮮血直流"(圖/民眾提供)消防人員，十萬火急，衝往峽谷，因為獲報有女子被落石砸中，鮮血直流，滿臉都是血。女子前額，出現大約10公分撕裂傷，表情痛苦，躺在擔架上，一動也不動，生命跡象微弱，消防人員趕緊替她加壓止血，並且保暖，送往醫院救治。峽谷便道入口貼有公告禁止遊客進入 58歲王姓女子卻在8日下午闖入(圖/民視新聞)女子被落石砸中地點，在南投仁愛鄉，惠蓀林場附近的北港溪峽谷，因為沿途常有落石，路況不佳，峽谷便道入口，貼有公告，禁止遊客進入，不過58歲王姓女子，8日下午兩點多，卻和朋友闖入賞景，不慎被落石砸中。北港溪峽谷長期存在落石風險救援也不易 民眾冒險闖入發生驚悚意外掛彩(圖/民視新聞)北港溪峽谷，因為有溫泉秘境，在這幾年爆紅，不過因為屬於破碎岩層地質，地勢陡峭，長期存在落石風險，救援也不易，這回民眾冒險闖入，發生驚悚意外掛彩，得不償失。原文出處：女遊客擅闖北港溪峽谷! 遭落石擊中頭部"鮮血直流" 更多民視新聞報導三立採訪車撞進彰化銀行內 10人輕重傷完整名單曝光！台中太平邊坡養護工程 "巨石滾落"一度占雙向道路天送埤車站停車場爆衝突 婦人咆哮丟石頭?入口急關閉