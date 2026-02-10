快訊／高金素梅被檢調搜索！羅智強痛批：賴清德不演了 北檢說明了

高金素梅被搜索。（圖／資料照）

國民黨立委羅智強今（2月10日）上午在臉書爆料，無黨籍立委高金素梅遭到檢調進行搜索，據了解，台北地檢署指揮調查局於今日上午6時許，前往位於士林陽明山菁山路高金素梅住處。

針對高金素梅被搜索一事，羅智強在臉書發文表示「這就是強力監督政府的結果」、「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」、「賴清德政權搜索高金素梅，為高金委員加油」。

據了解，針對高金素梅被搜索一事目前仍在進行中，不過對此，北檢表示目前案由仍然不明。

