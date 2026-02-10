快訊》高金素梅遭搜索 北檢：涉詐領助理費、協會補助款及醫材法

檢調前往立委高金素梅辦公室搜索。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞]

無黨籍立委高金素梅今（10日）遭檢調搜索，其位於陽明山的住家、國會辦公室都遭檢調搜索，北檢表示，高金素梅及其張姓助理等人涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，檢方今持搜索票到高金素梅及相關人員居所共30處、通知約談18人到案說明。

北檢說明，本案為法務部調查局國家安全維護工作站報請北檢指派檢察官指揮偵辦。

北檢指出，高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，承辦主任檢察官、檢察官於今日指揮國安站調查官，持法院核發的搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處，並通知高金素梅、張姓助理及相關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

快訊》涉詐領助理費？檢調9時半抵達高金素梅辦公室

高金素梅過往親中言論慘遭挖出 曾喊「兩岸同屬中華民族」惹議