快訊／高鐵台南站旅客落軌 1307車次急停駛

高鐵台南站旅客衝撞列車落軌。（示意圖／翻攝臉書／台灣高鐵）

高鐵今（13）日上午發生旅客落軌意外！台灣高鐵公司說明，1307車次10時許抵達台南站時，有旅客衝撞該列車，發生落軌事件，隨即停駛該列車台南到左營營運，也造成嘉義－左營部分列車延誤，已派員處理中。高鐵也表示，該案已由警方調查，未來將耗資25億元推動車站月台門工程，預計2028年完成設置。

台灣高鐵1307南下車次，今日於10時44分抵達台南站時，發生旅客因不明原因，衝撞該列車之落軌事件。高鐵公司指出，台南車站立即啟動相關安全防護措施，並通報消防、醫護人員到場協助，目前全案已交由鐵路警察調查中。

受此事件影響，高鐵公司取消1307車次後續台南－左營營運，以配合進行事件調查，並安排旅客搭乘後續列車繼續行程。高鐵公司表示，部分列車並將進行運轉調度，可能有所延誤，造成不便，敬請旅客見諒。

