快訊／高鐵台南站驚傳落軌事故「人還困在車底」台南-左營1車次取消

記者陳弘逸／台南報導

台南市歸仁區高鐵台南車站今天（13日）上午驚傳落軌事故，消防出動7車13人前往搶救。（圖／翻攝畫面）

台南市歸仁區高鐵台南車站今天（13日）上午驚傳落軌事故，消防出動7車13人前往搶救，由於傷者已無生命跡象，事故現場尚未排除，高鐵警察已經通報檢方到場，待後續相驗處理；因應事故，目前台灣高鐵已啟動相關安全防護措施，並取消「1307車次」後續台南-左營營運，以配合進行事件調查。

消防於今天（13日）上午10時56分獲報，台南市歸仁區高鐵台南車站有緊急救護通報，隨即出動7車13人前往搶救，由於目前列車沒斷電，仍無法靠近，傷者仍在列車下方，已無生命跡象，事故現場尚未排除，高鐵警察已經通報檢方到場，待後續相驗處理。

高鐵警察已經通報檢方到場，待後續相驗處理。（圖／翻攝畫面）

台灣高鐵說明，高鐵1307車次，今天（13日）於上午10時44分，抵達台南站時，發生旅客因不明原因，衝撞該列車之落軌事件。車站立即啟動相關安全防護措施，並通報消防、醫護人員到場協助，目前全案已交由鐵路警察調查中。

針對事故，台灣高鐵回應，受此事件影響，高鐵公司取消「1307車次」後續台南-左營營運，以配合進行事件調查，並安排旅客搭乘後續列車繼續行程；部分列車並將進行運轉調度，可能有所延誤，造成不便，敬請旅客見諒。

此外，進一步提升旅客候車安全及列車整體營運效率，及防止旅客及物品掉落軌道意外發生，高鐵公司耗資25億元進行全線車站月台門工程，預計2028年全線完成月台門設置。

