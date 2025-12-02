快訊／高鐵多班次「突緊急停車」大誤點 異常原因曝

高鐵多班次「突緊急停車」。（示意圖／翻攝臉書／台灣高鐵）

多名乘客今（2）日上午在網路上抱怨，搭乘高鐵時出現突然停車的狀況，甚至有乘客表示「列車臨時停在隧道內」；也有人表示，發車一小段就突然急停，不知道原因是什麼。對此，高鐵表示，因通訊系統異常，已派員處理中。

有不少民眾在社群平台Threads發文表示，每週都搭乘高鐵，但第一次遇到「列車臨時停車停在隧道內」，他並錄下列車上廣播，北上0612列車告知旅客「因通訊系統異常，本列車臨時停車。」並未多說明原因。

另有民眾指出，809次列車臨停在台中站前許久，原本17分就要發車，但列車停到21分才行駛。還有乘客哀號，「廣播說系統異常，在桃園已經停了快25分鐘！」

對此，台灣高鐵表示，今日上午9點19分發生通訊系統異常，目前已啟動備援機制，由各車站接力控制列車運行。影響路段包含南港至左營。

高鐵表示，目前全線列車仍依班表維持營運，惟受此事件影響，搶修期間各車次列車可能略有延誤，高鐵公司已於各車站加強廣播並加派人力引導旅客。後續修復進度，高鐵公司將即時以簡訊對外說明。

高鐵部分列車延誤通知。（圖／台灣高鐵）

