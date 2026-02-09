快訊／高鐵左營站爆搶案！忘年之交…劫走200萬現金 警方最新說明

記者簡榮良／高雄報導

忘年之交觸礁！高雄今（9）日中午12時許驚傳搶案，一名72歲游姓男子去年5月將BMW自小客車無償借給30歲傅姓男子使用，最近想要取回車輛，並再給對方240萬元，雙方約定於高鐵新左營站外碰面；未料，清點財務時，因傅男希望繼續開BMW，發生口角衝突，傅男一言不合直接把車開走，也把240萬元劫走，留下錯愕的游男。

警方在翠華路與大中路口查獲李男到案。（圖／翻攝自Threads @hellovic0202）

警方獲報以車追人，於下午14時50分許在翠華路與大中路口查獲傅男到案，並查扣涉案BMW自小客車1輛及現金新臺幣240萬元，全案依涉嫌刑法侵占罪，移送橋頭地檢署偵辦。據悉，兩人是朋友、長期有借貸關係，忘年之交是否如檯面上單純？有待警方進一步釐清。

廣告 廣告

面交變搶案，金額高達240萬元。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

捲林岱樺涉貪…住持法庭上崩潰嗆檢：「毀佛＋謗僧＋滅寺」！金流全說了

斷了兩代交情淚喊：不敢再碰政治！林岱樺涉貪1496萬…住持開庭比1手勢

時代眼淚＋1 大統百貨屹立半世紀…確定熄燈！「夷為平地」時間曝光

對峙畫面曝！屏東毒梟拒捕…握手榴彈「半身跨陰陽」要引爆 嬸嬸勸降

