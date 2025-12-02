快訊／高鐵通訊系統驚爆異常！緊急派員搶修 部分列車延誤
記者李育道／台北報導
台灣高鐵今天上午9時11分發生通訊系統異常，高鐵公司表示，已派員處理中，部分列車可能延誤，影響路段為南港-左營間。
高鐵公司稍早發布聲明表示，今天上午9時19分高鐵列車發生通訊系統異常，已啟動備援機制，由各車站接力控制列車運行，目前全線列車仍依班表維持營運，但受此事件影響，搶修期間各車次列車可能略有延誤，已於各車站加強廣播，並加派人力引導旅客。後續修復進度，將即時以簡訊對外說明。
