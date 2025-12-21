快訊／高鐵144車次「疑傳爆裂物」！警持長槍安檢 左營站延誤10分鐘

記者簡榮良／高雄報導

相關單位正釐清消息來源！高鐵144車次今（21）日下午16時許準備發車時，旅客突然被廣播請下車，大批警力持槍進到車廂逐一檢查，現場氣氛緊張。據悉，144車次行經台中時，接獲通報有發現爆裂物，因此抵達左營站時，旅客緊急被趕下車疏散，列車延誤10分鐘發車。而稍早高鐵初步查證是誤報，詳細原因有待進一步釐清。

144車次行經台中時，被通報有發現爆裂物，因此抵達左營站時，旅客緊急被趕下車疏散，列車延誤10分著發車。（圖／翻攝自Threads @tseng_wei_an_0504 ）

台灣高鐵表示，144車次今日下午16時55分，於左營站於發車前，因協助鐵路警察進行安全檢查，故進行營運調度、更換車組，略延後10分鐘發車。目前高鐵營運正常，敬請旅客安心搭乘。稍早也證實是誤報，虛驚一場，詳細事發原因有待進一步釐清。

更多三立新聞網報導

余家昶捨身擋刀「淪首位亡魂」！孤留80歲老母：還不知情 15年友曝為人

長相曝光！黑人裝語言不通拒檢「3秒鬼速入境」小港機場…竟人肉藏毒

消費亡者？悼念獻花「掛品牌大logo」擺拍…UG道歉換來拒喝潮

張文死亡劇本少一頁…「跳紙箱逃走失算⭢墜樓亡」？警方還原現場

