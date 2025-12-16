快訊》高院改判高虹安貪污無罪 民眾黨：盼成檢視類似案件起點

針對新竹市長高虹安被控在立法委員任內涉詐領助理費，高院今宣判高涉貪案無罪，民眾黨祕書長周榆修在高院宣判後回應媒體。 圖：張良一 / 攝

被停職的新竹市長高虹安在任職立委任內詐領助理費案，高等法院今（16日）改判高貪污案為無罪，僅依使公務員登載不實罪，處6月徒刑，得易科罰金。民眾黨表示，對高院願意重新檢視一審失衡的量刑結果予以修正，且認定高未涉貪、還高清白，讓社會看見司法本該有的公平性，也盼此一判決能成為檢視過往類似案件的起點，讓司法真正回歸公平、公正與人民信賴。

針對今日高等法院，對高虹安涉立委任內詐領助理費一案，二審依使公務員登載不實、改判刑6月得易科罰金，民眾黨透過聲明指出，高院願意重新檢視一審失衡的量刑結果予以修正，且認定高虹安未涉及貪污、還予高市長清白，讓社會看見司法本該有的公平性。

民眾黨表示，本案自偵辦以來，外界高度關注的爭點，始終在於「是否有人頭詐領」、「是否有中飽私囊」。但事實已一再證明，高虹安在立委任內，助理確有實際加班、實際投入公務服務，相關支出亦多用於公務用途，並無任何款項流入個人口袋，更非以助理費作為私人不法所得。

民眾黨重申，司法不應成為政治攻防的工具，更不應因人設案、因黨設標準。期盼此一判決，能成為檢視過往類似案件的起點，讓司法真正回歸公平、公正與人民信賴。

稍早，前往聆聽判決的黨秘書長周榆修受訪說，今天高院判決，很清楚明白昭告社會，高虹安沒有貪污，希望民進黨政府已經把這個國家搞得四分五裂的同時，應該從這個判決開始，停止撕裂國家、停止用雙標方式，處理自己的政敵，也停止用司法追殺方式，再度把這個國家陷入混亂。

對於高虹安是否復職，周榆修說，依照地方制度法相關規定辦理。

針對新竹市長高虹安被控在立法委員任內涉詐領助理費，高院今宣判高涉貪案無罪，民眾黨祕書長周榆修在高院宣判後回應媒體。 圖：張良一 / 攝