快訊／高階核廢選址 經濟部曝進度

財經中心／廖珪如報導

台電強調我國目前並沒有高階核廢選址條例。針對核廢處理目前台電正參考國際經驗，並持開放態度面對，亦盼社會各界理解並支持核廢處理。（圖／資料照）

針對媒體關注高階核廢選址條例草案進度，台電今（19）日表示核廢設施為鄰避設施，世界皆然、台灣也不例外。不論採取何種解決方案，均有待立法與社會各界凝聚共識後，方可順利推動。我國目前並沒有高階核廢選址條例。針對核廢處理目前台電正參考國際經驗，並持開放態度面對，亦盼社會各界理解並支持核廢處理。

台電說明，台電是作業與技術執行單位，持續依主管機關指示與管制機關要求，積極與國際處置先進國家交流發展處置技術，並進行社會溝通及資訊透明化，以尋求社會最大共識。台電重申，核能使用需遵循政府的兩必須、三原則，確保核能使用及核廢處理之安全。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

收盤／台股黑翻紅再刷紀錄 台積電漲20元

熱門股／南亞股價持續上攻 「這佈局」成關鍵

台美攜手打造AI供應鏈！ 半導體輸美零關稅電電公會讚爆

