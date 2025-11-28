快訊／高雄三民區工廠大火！濃煙竄天如「超巨黑蕈菇」 現場畫面曝光

記者簡榮良、林昱孜／高雄報導

高雄市三民區孝順街一間鐵皮工廠今（28）日下午1時58分突竄火舌，現場濃濃黑焰不斷竄向天空，高雄市消防局獲報後立即出動32車70人前往搶救，目前佈線搶救中，詳細起火原因仍待火勢撲滅後，才能進一步釐清。

濃濃黑煙竄天宛如超大蕈菇雲，消防拉起水線灌救。（圖／翻攝畫面）

消防車鳴笛開進孝順街，工廠突然發生火警，濃煙竄天如超巨蕈菇雲，遠處就能看見瀰漫煙霧；消防人員拉起水線灌救，附近民眾被這突如其來的意外嚇到，全跑到屋外，詳細起火原因及損失，仍待調查。



