快訊／高雄也＋1 陳其邁宣布國中小「營養午餐免費」！這職業加薪1.5倍

記者簡榮良／高雄報導

學生好幸福！繼台北市拍板國中小全面免費營養午餐之後，六都出現跟進潮。高雄市長陳其邁今（8）日也宣布，全市自115學年度起，公立國中小學營養午餐將全面免費，估計每學年增加18億元經費，全市約18萬名學生受惠。此外，導師費工作獎金同步加碼1.5倍，力拼有感。

高雄市長陳其邁今（8）日也宣布，全市自115學年度起，公立國中小學營養午餐將全面免費。（圖／高雄市政府提供）

教育局長吳立森表示，為減輕家長負擔並確保學生營養均衡，陳其邁市長自113學年度起，每年編列1億4千萬元，補助每餐每生4元，減輕家長負擔，市府也補助國小學生每週飲用乳品，每年5800萬元。

廣告 廣告

吳立森表示，巿政府推動學校午餐使用符合三章1Q標準的食材，115年自籌4.5億元經費，確保學校午餐使用國產可溯源食材。

因應教育部導師費增加，陳其邁市長也宣布加碼學校教師行政工作獎金，將配合導師費加發作業時程，同步加1.5倍，感謝校園行政人員的辛勞。

此外，導師費工作獎金加碼1.5倍。（圖／資料照）

更多三立新聞網報導

快訊／陳其邁譴責「心衛之狼」何建忠 下令全員補破網

曾在鬼門關走一遭！邱議瑩喊「餘生奉獻給心愛的高雄」：會把市民惜命命

拋演唱會經濟升級！邱議瑩自詡「最能接棒陳其邁」：帶高雄隊贏得大滿貫

民進黨高雄政見會！許智傑喊「延續前輩施政」：讓高雄變成台灣的AI首都

