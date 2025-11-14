快訊／高雄人快關窗！安定區大火濃煙南飄「20區淪陷」環保局這麼說

記者洪正達／高雄報導

台南安定區工廠大火目前仍在搶救中，濃煙往南飄散已影響高雄市。（圖／翻攝畫面）



台南市安定區一間廢水處理工廠14日下午將近5點左右發生火警，由於烈火伴隨的濃煙持續往高雄方面飄散，高雄市環保局稍早通報受影響的包含茄萣區、永安區等20個行政區，提醒民眾特別留意，若聞異味趕緊將窗戶關閉。

環保局表示，目前受影響範圍擴大中，敬請民眾多加留意。（圖／環保局提供）

環保局表示，根據氣象及環境部資訊更新，因風向逐漸轉為正北及東北東，影響範圍包含茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、楠梓區、左營區、仁武區、鼓山區、鳥松區、前鎮區、前金區、旗津區、小港區等13個行政區，另空氣品質受影響區域含涵蓋阿蓮區、路竹區、岡山區、湖內區、燕巢區、橋頭區、大社區等7區，提醒下風處民眾特別留意。

