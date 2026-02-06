快訊／高雄出現今年首起登革熱！「以為感冒」印尼台商返台檢測才知中了

記者洪正達／高雄報導

防疫團隊針對居住地周邊啟動地毯式孳生源巡查。（圖／衛生局提供）

高雄爆發今年首起登革熱境外移入病例！衛生局指出個案為50多歲本國籍男性，長期在印尼工作，因農曆春節於2月3日返國，個案於1月31日在印尼時即有發燒、肌肉痠痛症狀，曾自行服用感冒藥，返國後因身體仍不適，2月4日就醫，抽血檢驗登革熱NS1快篩陽性，2月5日PCR陽性確診，現正住院治療中。

衛生局表示，依據疾病管制署統計資料，今年全國登革熱境外移入個案截至昨日共9例，感染地以東南亞國家為主。此外，美洲地區登革熱及屈公病疫情持續，鄰近國家如柬埔寨、孟加拉、印度、泰國、斯里蘭卡、尼泊爾、印尼、馬來西亞、寮國、新加坡、越南及中國等，則持續有登革熱病例發生。由於正值寒假及春節連假將近，出國旅遊機會增加，提醒民眾前往疫情發生地區旅遊，穿著淺色長袖衣物、使用政府核可防蟲藥劑，旅宿處留意紗窗、門等防蚊設施。

廣告 廣告

為避免境外登革熱病毒進入社區擴散風險，衛生局持續「決戰境外」防疫策略。民眾入境時若有發燒、頭痛、肌肉骨骼酸痛等登革熱疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員並配合抽血、疫調，完成登革熱NS1快篩採檢，等待快篩結果，可獲得500元禮券。另外，入境發燒配合採檢NS1快篩陰性者，同意入住指定醫院至PCR檢驗結果確認，可獲禮券1,000元，住院期間費用免費（不含伙食費及自費病房費）、機場至指定醫院計程車費用則核實支付，確診另獲2,500元通報獎金。

更多三立新聞網報導

鳳山毒駕男拒檢狂飆！逆向連闖4紅燈失控自撞翻車…慘吞16萬罰單

營造老總偷吃女特助！露骨對話「鳥鳥沒放進去」曝光 判賠60萬定讞

女同袍醉了扶進房間「順便」睡了她！海陸少校遭開鍘不服提告仍定讞

仿A片情節少女臀部刻字「母豬、情趣用品」阿兵哥速拿100萬換免關

