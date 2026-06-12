快訊／高雄出現登革熱「醫院群聚」7旬女2次住院確診 相鄰病室4人也陽性

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記者簡浩正／台北報導

疾管署今公布高雄市發生一起醫院登革熱群聚事件。 (示意圖／疾管署提供)

衛福部疾病管制署今（12）日公布高雄市發生一起醫院登革熱群聚事件。本群聚案指標個案為高雄市三民區70多歲女性，具慢性病史，5月29日因病住院，6月10日出院，6月11日因發燒、頭暈等症狀再次住院，經採檢確診登革熱第二型，同住家人目前無疑似症狀。經衛生單位擴大疫情調查及採檢，指標個案住院期間相鄰病室再檢出登革熱陽性確診者4例，研判為一起群聚案件。對此，疾管署成立機動防疫隊，支援高雄市各項防治工作

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疾管署表示，衛生單位已匡列相關個案潛伏期及可傳染期間接觸者並規劃擴大採檢，以找出潛在感染者。 依衛生單位疫情調查，相關個案具共同活動史，衛生單位已針對個案居住地及活動地周圍環境進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，宣導附近居民自我健康監測，同時請當地醫療院所提高通報警覺，呼籲民眾配合衛生單位防治措施，防範疫情擴散。

疾管署監測資料顯示，今(2026)年截至6月12日，累計74例登革熱確定病例，其中6例為本土病例，居住地均為高雄市；另68例境外移入，均自東南亞及南亞國家移入，以印尼(21例)為多，其次為馬爾地夫(14例)及越南(9例)，今年累計病例數與去(2025)年同期(78例)相當 ，低於2024年同期(271例)。全球登革熱疫情持續，今年截至4月全球累計報告102萬餘例病例，主要分布於美洲，以巴西、玻利維亞及哥倫比亞等國病例數為多；亞洲鄰近國家越南、馬來西亞及斯里蘭卡等國近期疫情上升，且越南、斯里蘭卡、寮國、柬埔寨、馬爾地夫及東帝汶等國今年病例數高於去年同期。

疾管署提醒，目前已進入梅雨季節，全臺各地均有降雨，雨後積水容器增加，有利於病媒蚊孳生，請民眾澈底落實住家內外環境整頓與孳生源清除，並於雨後加強巡檢，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑。若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位及早採取防治工作。

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