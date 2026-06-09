快訊／高雄嚴重車禍！轎車右轉停車場撞機車…51歲男捲車底無生命跡象

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社會中心／高雄報導

高雄左營發生嚴重車禍，騎士與右轉車輛發生碰撞，當場無生命跡象。（圖／翻攝畫面）

高雄左營區發生嚴重車禍，今日（9日）下午5時許，一名39歲江姓女子開車沿勝利路行駛，準備右轉進停車場時，與同向行駛的51歲機車騎士朱男發生碰撞，猛烈撞擊導致朱男被捲入車底，當場失去生命跡象，目前仍在搶救中，詳細肇事責任歸屬仍有待調查釐清。

高雄左營發生嚴重車禍，騎士與右轉車輛發生碰撞，當場無生命跡象。（圖／翻攝畫面）

警方調查，江女（39歲）開車沿勝利路由西往東行駛，途中準備右轉進入停車場時，與同向行駛的機車騎士朱男（51歲）發生碰撞，朱男捲入車底，當場失去生命跡象，被送醫搶救；江女未受傷。

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警方表示，江女酒測值零，車上並無違禁物品；朱男因傷勢嚴重無法實施酒測，已報請檢察官依法強制採驗。初步研判，肇事原因為江女疑似未注意車前狀況及兩車並行間距，詳細肇事責任歸屬仍有待後續調查釐清。



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