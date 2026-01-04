快訊／高雄大寮驚傳命案！年長男子詭異陳屍農地 警懷疑「2關鍵」釀死

記者林意筑／高雄報導

高雄市大寮區某處農地，驚傳有名年長男子死亡陳屍在此，警方獲報趕抵，經初步勘查發現現場無打鬥痕跡，暫時排出外力介入可能，懷疑死因可能與近日低溫天氣，或死者本身的健康狀況有關，至於死者身份有待確認。後續已依規定報請檢察官相驗釐清確切死因。

高雄警方今（4）日下午5時50分許獲報，稱在大寮區溪寮路上某處農地內，有名年長男子因不明原因倒臥，經員警查看發現男子已無生命跡象，初步勘查後確認現場未見打鬥或破壞痕跡，初步排除外力介入。

警方也說明，死者死因有可能與近日低溫天氣，或身體健康因素有關，後續已報請高雄地檢署檢察官進行相驗，確切死亡原因仍有待進一步釐清。

