快訊／高雄大發工業區紙盒工廠大火 火勢猛烈濃煙狂竄
高雄大發工業區華東路一家紙盒工廠今（16）日上午突然爆炸起火，由於廠內都是易燃品，熊熊烈火伴隨大量黑色濃煙直竄天際。
這起火警發生在今日上午11時31分，高雄市消防局接獲通報後，立即調派33車、65名消防人員趕赴現場進行搶救。警方也同步派駐大發所及大寮所員警2車3人前往，協助現場周邊交通疏導與管制。消防隊員於11時45分抵達火場，初步判斷起火點為廠區內的機台設備，目前已積極佈水線灌救。
目前還在釐清是否有人受困，至於大火發生的確切起火原因、燃燒範圍以及財物損失等，後續將由消防局火調單位調查釐清。
高雄市環保局也在臉書上發文提醒民眾，高雄大寮區發生火警，目前風向為偏西北風，導引污染物往東南傳遞，目前火警系統顯示消防單位已到達，周邊居民如感異味請留意並適時關閉門窗。預估空氣品質受影響區域包含高雄市大寮區、屏東縣新園鄉，提醒市民朋友盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出請戴好口罩，環保局將持續追蹤最新空氣品質狀況。
