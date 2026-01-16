快訊／高雄女國中生未到校⋯中午竟墜落自家門前急送醫！媽在家睡午覺

記者林昱孜／高雄報導

高雄女國中生發生墜樓意外，經送醫後恢復意識，警方調查原因中。（示意圖／翻攝畫面）

墜樓意外！高雄市旗山區今（16）日中午12發生一起墜樓意外，警消獲報趕到現場，發現一名女子意識不清、嘴角滲血倒臥在地，緊急初步急救後，立即送往醫院治療；據了解，傷者為一名女國中生，目前尚未放寒假，今日並未到校，意外發生當下，母親在家睡午覺，女國中生經搶救後已恢復意識，為何會突然從自家2樓墜落，後續將待警方進一步釐清事發原因。



三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

