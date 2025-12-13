快訊／高雄女大樓墜下！多處骨折當場死亡 血染人行道





高雄發生墜樓命案！警消獲報，今（13）日三民區一處大樓，有女子不明原因自高處墜下，全身多處骨折。救護人員到場時，女子已明顯死亡，現場人行道紅磚還留下大量血漬。員警在現場圍起封鎖線，後續還要釐清女子身分並報請檢方相驗，確認其死因。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

更多東森新聞報導

中台禪寺爆性侵！師兄下藥迷昏 師弟慘遭脫褲8次

機車「裝1物」上路收900元罰單 法院駁回撤銷請求原因曝

疑虐狗影片掀網路怒火！茶聚總部凌晨緊急聲明

