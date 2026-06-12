快訊／高雄岡山嚴重火警！本洲工業區工廠爆炸起火…大火狂燒畫面曝光

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記者簡榮良、吳泊萱／高雄報導

高雄岡山區本工五路一處工廠晚間突然爆炸起火。（圖／hao_wen_chi授權提供）

高雄岡山本洲工業區驚傳重大火警，今日（12日）晚間7時許，本工五路一處工廠疑似因不明原因爆炸起火，現場火舌狂竄伴隨著大量黑色濃煙，火勢驚人。高雄市消防局已派遣27車46人前往灌救，並出動9台高效能化學車及3台消防機器人，並同步通知環保局與勞動檢查處到場協助。據了解，目前現場暫無人員受傷或受困，詳細起火原因仍有待調查釐清。

高雄岡山區本工五路一處工廠晚間突然爆炸起火。（圖／hino_.117授權提供）

岡山分局前峰派出所於今日晚間7時10分許接獲報案，稱本工五路一處工廠發生火警，警方獲報後立即派遣員警趕赴現場實施交通疏導與管制，維持現場秩序並確保往來人車安全，以利消防人員進場進行滅火作業。經初步了解，現場為某公司起火燃燒，消防隊員正全力撲滅火勢中，至於是否有人受困及傷亡仍待進一步確認。

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高雄岡山區本工五路一處工廠晚間突然爆炸起火。（圖／hao_wen_chi授權提供）

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