快訊／高雄岡山工廠爆炸大火狂燒！環保局發空污警報：3地區首當其衝

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記者簡榮良、吳泊萱／高雄報導

高雄岡山本洲工業區驚傳重大火警，工廠爆炸火舌直竄天際。（圖／翻攝畫面）

高雄岡山本洲工業區驚傳重大火警，今日（12日）晚間7時許，本工五路一處工廠疑似因不明原因爆炸起火，現場火舌狂竄伴隨著大量黑色濃煙，火勢驚人，高雄市消防局共出動38車86人到場搶救，經初步了解，現場無人員受傷、受困，目前消防隊持續灌救中。

高雄岡山本洲工業區驚傳重大火警，工廠爆炸火舌直竄天際。（圖／hino_.117授權提供）

高雄市環保局也在稍早前發布示警，因目前風向為偏南風，導引污染物往北方傳遞，預估空氣品質受影響區域為岡山區、路竹區、阿蓮區，提醒周邊居民如感受到異味，請留意並適時關閉門窗，並提醒市民朋友， 盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出請戴好口罩，環保局將持續追蹤最新空氣品質狀況。

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高雄環保局示警空污飄散，呼籲附近居民避免外出，緊閉門窗。（圖／高雄市環保局提供）

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