快訊／高雄市長初選結果出爐！0.6%極小差距敗給賴瑞隆 邱議瑩回應了

記者林昱孜、胡時瑛／高雄報導

立委邱議瑩初選吞敗發聲。（圖／記者胡時瑛攝影）

民進黨高雄市長初選民調結果於今（13）日正式出爐，由賴瑞隆以0.6%極小差距勝出，將代表民進黨角逐下屆高雄市長寶座。在歷經激烈的初選競爭後，邱議瑩吞敗第一時間發聲，感謝所有支持者與團隊夥伴。

立委邱議瑩初選吞敗發聲。（圖／記者胡時瑛攝影）

「面對初選結果，我要誠摯感謝所有支持者與團隊夥伴，大家都已盡了最大的努力」，邱議瑩接受初選結果，同時第一時間已經致電恭喜賴瑞隆委員，也感謝許智傑、林岱樺兩位優秀的同志；她強調，我們以理念與政見良性競爭，共同展現台灣民主最珍貴、也最值得守護的風範，未來，也將會繼續為高雄努力。

廣告 廣告

邱議瑩說，未來高雄還是要持續的走下去，高雄還是要持續的進步，還是要持續的努力，唯有團結，唯有大家同心協力，才能夠讓高雄越來越好，也希望賴瑞隆「一生懸命」奉獻給高雄，自己還是會持續在高雄這個地方，跟大家一起努力。

更多三立新聞網報導

快訊／初選打敗邱議瑩！賴瑞隆取得高雄市長參選門票 陳其邁發聲了

民進黨高雄市長初選結果出爐！賴瑞隆勝出 柯志恩祝賀喊：與新潮流決戰

快訊／高雄市長初選結果「賴瑞隆出線」 許智傑恭喜：團結一致守住高雄

快訊／代表民進黨角逐高雄市長 賴瑞隆發聲：承諾市民「三個優先」

