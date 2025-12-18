快訊／高雄市77歲駕駛逆向暴衝！騎士母子慘成夾心 母無生命跡象
高雄市中華三路與建國三路口18日上午發生一起嚴重車禍事故。一名77歲駕駛一輛自小客車因不明原故突然逆向暴衝，當場撞上對向路旁的一對機車騎士母子，隨後再波及路旁的另一輛汽車，造成母子2人當場被夾在中間，母親當場失去生命跡象，正緊急送醫治療中。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。
