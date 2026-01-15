快訊／高雄旗山橋下驚見「風乾男屍」面目全非 35歲死者身份曝光

記者林昱孜／高雄報導

橋下乾屍！高雄市旗山區馬頭山某橋下今（15)日驚見一具男性遺體，警方接獲報案後趕到現場，發現死者疑死亡多時，呈現風乾狀態，甚至因為面部難以辨識，一度難以釐清性別，後續經過清查發現，死者為現年35歲的詹姓男子，來自屏東，目前已經通知家屬，前來處理相關後續事宜。

據了解，有民眾經過橋下時，發現遺體嚇得趕緊撥打110。警方趕抵發現，遺體呈現坐姿，且疑似因為該處偏僻鮮少人經過，被發現時已經呈現風乾蠟化狀態，面目全非，後續查出死者身份，除了通知家屬外，已報請橋頭地檢署相驗，釐清死因。

