快訊／高雄晚間槍響！警追可疑車輛遭衝撞 開15槍制止

高雄仁武分局轄區晚間傳出槍響。（圖／Threads@linxuanxu1020授權提供）





高雄仁武分局轄區今（27）日晚間傳出槍響，一位民眾開車行進間，連續聽到15聲槍聲，原來是員警追緝一部可疑車輛，來到大中一路時，被車陣阻擋，駕駛企圖衝撞員警，員警才會開槍，被追緝的車輛最後逃逸，警方目前追緝中。

拒檢逃逸且衝撞 員警依法開槍

事發在今日19時，有員警在巡邏行經仁武區霞海路與後港巷口時，發現一部自小客車行車速度過快，還跨越對向車道，認為形跡可疑所以上前攔查，沒想到該車拒檢逃逸。

據了解，員警當時在後方保持安全車距跟隨該輛車，行經三民區大中一路時，見該車因前方車陣受阻便上前攔停，但該車不僅持續拒檢，還倒車企圖衝撞，員警基於自身及公共安全考量，依法拔槍喝斥並朝該車前方輪胎射擊共計15槍。

所幸並無人員受傷，警用車輛也沒有損毀，目前警方已和刑事警察大隊共組專案小組，全力追緝涉案車輛及相關人員依法究辦。

